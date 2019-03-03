محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد 8 سفراء بينهم السفير المصرى شريف البديوى

إيمان حنا

تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى فى قصر الرئاسة بالعاصمة أبوظبي صباح اليوم بحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى الدولة بينهم شريف محمد فؤاد البديوى سفير مصر.





وأيضا ضمن السفراء الذين تم اعتمادهم اليوم ماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا وبيري سلافيك سفير جمهورية التشيك وإكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان وهيوبرت تشارلز سفير كومنولث الدومينيكا ومحمد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية وبختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان وهاديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان، بحسب ما جاء فى صحيفة الاتحاد الإماراتية.



وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأصحاب السعادة السفراء الجدد في بلدهم الثاني وتمنى لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الموكلة إليهم من قياداتهم ودولهم، مؤكداً سموه أن جميع الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة في الدولة أبوابها مفتوحة لهم للتشاور في المواضيع التي تهم علاقات التعاون والصداقة وسبل تطويرها بين دولة الإمارات ودولهم في شتى الميادين.



وأضاف أن دولة الإمارات تمضي قدماً على نهج ومبادىء مؤسس دولتنا الراحل الكبير الشيخ زايد القائمة على ترسيخ مفهوم القيم الإنسانية قبل أي علاقات أخرى إذ أن العلاقات الإنسانية تشكل أساساً متيناً لبناء علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية وغيرها معرباً سموه عن ثقته بأن يبذل السفراء الجدد جهوداً مضاعفة وتعاوناً بناء مع الجهات المعنية في دولتنا من أجل دفع علاقات التعاون والصداقة بين دولتنا وبلدانهم بما فيه المصلحة الوطنية وخير الإنسانية وخدمة السلام في العالم.

وتمنى للسفراء الجدد وعائلاتهم إقامة طيبة وسعيدة فى ربوع دولة الإمارات، وقد نقل السفراء تحيات زعماء دولهم إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهم بدوام التقدم والرخاء.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.