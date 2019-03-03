محافظ مطروح: تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة تنفيذ 100,3%

مطروح – حسن مشالى

أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بنسبة 100,3% من المستهدف، التى تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 27 فبراير الماضى من سن يوم حتى سن 5 سنوات، للمصريين وغير المصريين المقيمين بمطروح.

وأوضح المحافظ أن الحملة استهدفت 121 ألف و691 طفل بالإضافة إلى تطعيم المقيمين على أرض المحافظة، من المصريين وغير المصريين، حيث تم تطعيم 122 ألف و 108 أطفال.

وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحملة تم تنفيذها بنجاح بأكثر من المستهدف، بمشاركة 409 فرق طبية ثابت ومتحركة، وأكثر من 70 سيارة، جابت القرى والتجمعات، من منزل إلى منزل، للوصول لجميع الأطفال المستهدفين بالمحافظة، بالإضافة إلى تطعيم جميع الأطفال الوافدين على المحافظة عبر منفذ السلوم البري.

ووجه مدير الصحة بمطروح، الشكر للمحافظ على دعمه لأعمال الحملة وجهوده المستمرة للارتقاء بقطاع الصحة بالمحافظة، وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.