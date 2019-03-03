محافظ مطروح: تكثيف الجهود والخطط للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، أنه يجري تكثيف الجهود في جميع الجهات المعنية بالمحافظة، للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، مع وضع خطط واقعية لمواجهتها، ووسائل توعيه يمكنها الوصول للمواطن وذلك تفعيلاً لمبادرة "معا للتصدي للقضية السكانية" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، للحد من الزيادة السكانية، بعد دراسة العديد من المبادرات والبرامج التي نفذتها بعض دول العالم، للحد من الزيادة السكانية، وخاصة برامج إثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وأشار محافظ مطروح، في بيان صحفي، إلي أن خطة مواجهة القضية السكانية، تأتى بمشاركة جميع الجهات العاملة والمعنية في المجال السكاني، مع تفعيل المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، وضرورة توضيح وتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، التي تلتهم جهود التنمية، مع العمل على توضيح الحلول التى تحقق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال القوافل الصحية والدينية ووسائل الإعلام، خاصة إذاعة مطروح الإقليمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع زيادة عدد الرائدات الريفيات وطبيبات تنظيم الأسرة علي مستوي المحافظة.

ووجه محافظ مطروح، رؤساء القرى بالتوسع فى فتح فصول محو الأمية، مع تكثيف ندوات التوعية بها، لتعريف المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى مقترح اختيار أفضل قرية في التعامل مع القضية السكانية، من حيث خفض معدل النمو السكاني بها وتخصيص مبلغ لدعم أحد مشروعات القرية تحفيزاً لهم.

وقالت ميرفت شرف، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع كافة الجهات، لتنفيذ عدد من المحاضرات عن تنظيم الأسرة ومخاطر الزواج المبكر، مع تنظيم ندوات تثقيفية بالمدارس والكليات ودور الرعاية الاجتماعية، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة، لعمل ندوات للتوعية بأخطار الزيادة السكانية من خلال 46 وحدة صحية و 29 عيادة متنقلة، من بينها 25 عيادة تعمل في مجال تنظيم الأسرة , وتنظيم الزيارات المنزلية للسيدات، عن طريق رائدات ريفيات تعمل في التوعية بتنظيم الأسرة.

وأشارت مدير وحدة تكافؤ الفرص، إلى أنه يتم متابعة الساعة السكانية الإلكترونية بمطروح، والتي تبين العدد السكاني الفعلي للمحافظة من مواليد ووفيات بالتزامن مع الرقم الموحد على موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالقاهرة ،مع المتابعة من الجهات التي لها دور فى القضية السكانية والحصول على البيانات وما تم تنفيذه من مقترحات بالبرنامج الزمني الموضوع للتصدي للقضية على مدار العام.