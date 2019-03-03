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محافظ كفر الشيخ: مليون و741 ألف مواطن استفادوا من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

الأحد، 03 مارس 2019 04:44 م
محافظ كفر الشيخ: مليون و741 ألف مواطن استفادوا من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم الكشف على مليون و741 ألف و206 مواطناً، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة» تحت شعار" 100 مليون صحة "، بنسبة إجمالية 82% من المستهدف بالفحص الطبى بالمبادرة الرئاسية يبلغ 2 مليون و141 الف مواطن، على مستوى المحافظة، وذلك على مدار فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة والتى انطلقت بمحافظة كفرالشيخ بداية من ديسمبر 2018م حتى نهاية فبراير 2019م.

 

وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم الأحد، أن الفحص الطبى لفيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية فى إطار المبادرة الرئاسية بالمراكز الطبية بجميع مدن المحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر للدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، وجميع الفرق الطبية المشاركة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ووكلاء الوزارات بالقطاعات الخدمية ورؤساء المصالح الحكومية والجهات الرقابية والجهات الشعبية والمجتمع المدنى وسائل الاعلام على جهودهم الوطنية المخلصة المبذولة خلال أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والمساعدة فى تقديم الخدمات الطبية لجميع أبناء المحافظة.

 

 

 


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