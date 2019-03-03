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محافظ كفرالشيخ: تطعيم 538 ألف طفل خلال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

الأحد، 03 مارس 2019 06:13 م
محافظ كفرالشيخ: تطعيم 538 ألف طفل خلال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،إنه تابع نتائج أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى بدأت من 24 حتى 27 فبراير 2019م، وذلك فى إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأضاف المحافظ فى بيان :"تم الانتهاء من تطعيم 538 ألف و 975 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات والمقدر بـ 532 ألف و 128 طفل بالطعم الفموى سابين نقطتين على الثلث الأخير من اللسان بمعرفة فرق ثابتة ومتحركة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الريفية، لافتاً ان إجمالى عدد الفرق الثابتة والمتحركة 1965 فريق".

 

 

 


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