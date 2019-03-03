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محافظ كفرالشيخ : تحصين 233 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية

الأحد، 03 مارس 2019 07:41 م
محافظ كفرالشيخ : تحصين 233 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تحصين 233 ألف و141 رأس ماشية من بداية عمل الحملة حتى اليوم، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم حامد أبو إسماعيل، مدير المديرية، وبمشاركة الإدارات المختصة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، تتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها، مقدماً الشكر لوزير الزراعة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ومدير عام الطب البيطرى والقائمين على الحملة بكفرالشيخ.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري، أنه من بداية عمل الحملة حتى الآن تم تحصين 150 ألف و257 رأس أبقار، و72 ألف 699 رأس جاموس، و9593 رأس أغنام، و 592 رأس ماعز، بإجمالى 233 ألف و141 حيوان، لافتاً ان عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية، ويتم تحصينها من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من الـ37 لجنة بيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين.

و أشاد مدير الطب البيطرى بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء فى مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات.


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