محافظ قنا ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان مجمع الصناعات الصغيرة

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمجمع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة هو الصناعية بمدينة نجع حمادى، وذلك لمتابعة سير العمل به، رافقهما خلال جولتهما عدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة .

وذكر محافظ قنا خلال جولته أن مجمع الصناعات مقام على مساحة 300 ألف متر مربع تضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط حيث سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 مترا و480 متر تقريبا مضيفا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى من تتولى أعمال التنفيذ بالمشروع لتصل التكلفة الاستثمارية للمجمع إلى 700 مليون جنيه يوفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالى 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حوالى 30 % من أعمال الحفر الخاصة بالمجمع وحوالى 10 % من الأعمال المدنية.

وأضاف الهجان، أن إنشاء مجمع الصناعات على أرض محافظة قنا يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإقامة 13 مجمعًا صناعيًا بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة لتحقيق تنمية صناعية بما يُسهم فى زيادة نسبة الناتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات وترشيد الواردات بجانب توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدى العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة .

ومن جانبه أشار المهندس مجدى غازى، إلى أن استراتيجية هيئة التنمية الصناعية أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسى و المغذى الرئيسى للمشروعات الكبرى، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء مجمعات صناعية مجهزة بكافة المرافق وبمساحات متعددة تناسب مختلف النشاطات وذلك بهدف توجيه الاستثمارات فى هذا القطاع نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة مما يساهم فى تحقيق نوع من التنمية المستدامة عن طريق استغلال المميزات النسبية فى الأماكن المقامة بها .

وعلى هامش زيارته لمجمع الصناعات تفقدا الهجان ورئيس الهيئة عدد من المصانع بعد عمليات التوسعة التى شهدتها مؤخرا منها مصنع البطل أستون للرخام والجرانيت ومصنع أبناء النيل لإنتاج الحصير البلاستيك ومصنع النسر للبلاط الآلى ومصنع زغلول للصناعات الغذائية .

والجدير بالذكر أن محافظة قنا أعطت اهتماما كبيرا بملف الاستثمار هو ما يعكسه عدد المصانع الموجودة بمنطقتى هو الصناعية وكلاحين قفط حيث وصل عدد المصانع بهما إلى 227 مصنعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 2 مليار و 272 مليون جنيه منها 49 مصنعا منتجا و 76 مصنعا تحت الإنشاء و 102 مصنع فى مرحلة استخراج تراخيص البناء مشيرا إلى أن هذه المصانع توفر عدد 10 آلاف و 448 فرصة عمل للشباب.

كما أوشكت قنا على إنهاء مبنى خدمة المستثمرين المقام على مساحة 1200 متر مربع من المساحة الإجمالية للمركز البالغة حوالى 4000 متر مربع بتكلفة تقديرية تقدر بحوالى 90 مليون جنيه الذى يعد إضافة جديدة لقطاع الاستثمار بالمحافظة حيث سيقدم خدمة الشباك الواحد التى من شانها أن توفر على المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين فى إقامة مشاريع جديدة على أرض المحافظة الوقت والمجهود فى استخراج كافة موافقات التراخيص وتصاريح المشروعات الاستثمارية وكذلك تبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية كما سيوجد فروع للبنوك بالمجمع لتمويل المشروعات الجديدة وفروع للشهر العقارى والتجارة والصناعة والإسكان.