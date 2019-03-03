محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات برنامج "لائق للحياة ولائق للاختلاف"

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فعاليات برنامج "لائق للحياة ولائق للاختلاف" بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة طور سيناء بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل، مدير عام مديريةالتربية والتعليم بجنوب سيناء، والنائب غريب حسان عضو مجلس النواب، وفوزى همام رئيس مجلس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأ حفل البرنامج بفقرات ترحيبية بالمحافظ والضيوف تناولت فقرات وطنية وغنائية وعروض مسرحية، وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة مؤكدا استعداده تقديم الدعم النفسى والمادى للفعاليات المشاركة وتذليل أى صعوبات.

وأضاف محمد عقل أن حضور المحافظ ، الجلسة الافتتاحية يدل على حرصه ودعمه بالمشاركة الوجدانية قبل المادية للعملية التعليمية موجها الشكر والتقدير له على هذا الدعم المتواصل.