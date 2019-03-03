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محافظ جنوب سيناء يستقبل المستشار الثقافى الصينى

الأحد، 03 مارس 2019 11:54 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل المستشار الثقافى الصينى خلال اللقاء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم ، "شي يوه وين" المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، في اطار زيادة توطيد العلاقات وفتح أسواق سياحيه اسيوية جديدة.
 
وأبدى المستشار الثقافي سعادته بوجوده في شرم الشيخ مؤكدا على وجود المناخ المناسب للسياحة الثقافية وما يعرف بسياحة المهرجانات، وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لجهوده المبذولة في اظهار شرم الشيخ بجمالها الساحر، كما تناول اللقاء بحث بروتوكول تاخي بين مدينة شرم الشيخ واحدى المدن الصينية بالإضافة للتبادل الثقافي السياحى .
 
وقام المحافظ ، بتوجيه الدعوة للمستشار الثقافي لحضور افتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ بصحبة السفير الصيني، تواكبا مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء في 25 ابريل من العام الجاري وقبل المستشار الدعوة مرحبا ووعد بابلاغ السفير وحضور هذا الحدث الثقافي السياحي الكبير بشرم الشيخ
 
 
 
 
 

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