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محافظ جنوب سيناء: رحلة عمرة على نفقة المحافظة لأسرة الشهيد محمود ناجى

الأحد، 03 مارس 2019 02:56 م
محافظ جنوب سيناء: رحلة عمرة على نفقة المحافظة لأسرة الشهيد محمود ناجى محافظ جنوب سيناء يكرم أسرة الشهيد
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حفل تأبين الشهيد محمود ناجى العواد فى الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده فى العملية الشاملة سيناء 2018 بحضور أسرة الشهيد وزوجته وطفلته الصغيرة.

 

أقيم حفل التأبين بدار المناسبات بمدينة الطور، وبدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم وكلمة عن فضل الشهيد وأهمية إحياء ذكراه، كما قدم طلاب الأزهر الشريف فقرات دينية.

 

وافتتح المحافظ جدارية باسم الشهيد فى شارع المنشية بطور سيناء مدون عليها تاريخ استشهاده ومرسوم عليها صورة له، التى أهداها النائب غريب حسان عضو البرلمان بأحياء ذكرى الشهيد.

 

وقدم المحافظ دروع وشهادات تقدير لأسرة الشهيد، كما قرر إهداء أسرته وزوجته رحلة عمرة على نفقة المحافظة.

 

وقال اللواء خالد فودة، أننا لا ننس أبنائنا مهما كان وجرى إطلاق اسم الشهيد على مدرسته الثانوية العسكرية التى تخرج منها، وأن مصر قدمت آلاف الشهداء من الشرطة والجيش فى مواجهة قوى الشر، ولازال أبناء مصر الأوفياء يقدمون أرواحهم للقضاء على الإرهاب الغاشم.

 

حضر حفل التأبين اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء نادر العشماوى السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ.

 


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