محافظ بنى سويف: نجاح المساهمة المجتمعية فى تحسين مستوى معيشة المواطن

بنى سويف - هانى فتحى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على أن المشاركة المجتمعية شريك أساسى وفعال فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق التى يتعامل معها المواطن السويفى بشكل يومى أو أساسى ، مشيرا إلى خطة المحافظة التى استهدفت تفعيل دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية من خلال العمل بروح الفريق الواحد "وفق رؤية وأهداف تنموية محددة" تنفيذا لتوجيهات الدولة التى تترجمها الحكومة إلى أعمال تنفيذية ومشروعات تنموية وخدمية

وصرح المحافظ فى بيان له اليوم الأحد، أن الـ 6 أشهر الماضية وتحديدا "بداية من شهر سبتمبر 2018 وحتى فبراير 2019 "، شهدت تطوراً كبيراً وزيادة فى المشروعات المنفذة بالمساهمة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات وتدعيم البنية الأساسية والمرافق الحيوية، حيث تم افتتاح مستشفى المودة التخصصى بتكلفة تجاوزت الـ 21 مليون جنيه بالمساهمة المجتمعية لإحدى الجمعيات الخيرية لخدمة أهالى مركز ومدينة ببا، وسيتم من خلال المساهمة المجتمعية تطوير مستشفى الـ 24 سرير بشرق النيل وتحويلها لمستتشفى مركزى، وذلك على 3 مراحل، وتم اعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من التطوير.

وأضاف المحافظ، أنه تم إنشاء مجمع طبى بقرية باروط مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة 6 ملايين جنيه (جهود ذاتية)، فيما تساهم بعض شركات القطاع الخاص وأصحاب المصانع فى مشروع تطوير المركز الصحى بقرية تزمنت الشرقية لتحويله إلى مركز متكامل للعلاج الطبيعى لخدمة أهالى مركز ومدينة بنى سويف، وتنفيذ مشروع تطوير 3 وحدات صحية بقرى مراكز بنى سويف وناصر والواسطى، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى القرى فى هذا القطاع، ومن المقرر افتتاح مجمع طبى متكامل بقرية بدهل بسمسطا بتكلفة 12 مليون جنيه ، وذلك فى العيد القومى للمحافظة مارس القادم، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى مازورة، حيث سيتم دعمها بتركيب 10 حضانات للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى أنه يجرى تجهيز وحدة غسيل كلوى بقرية طنسا بنى مالو مركز ببا، وتبرع أهالى قرية عامر – مركز ناصر بالتبرع بقطعة أرض بمساحة الأرض المطلوبة لإقامة وحدة صحية بالقرية، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية كان لها أثر إيجابى فى إنجاح منظومة العمل القائمة على تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، حيث تم توفير من خلال المساهمة المجتمعية مستلزمات طبية بمبلغ 50 ألف جنيه للحملة بمركز أهناسيا، غيرها من المساهمات المجتمعية الرائدة فى هذا المجال طوال فترة تنفيذ المبادرة بالمحافظة،ـ والتى جرت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

كما تبرع الأهالى بمساحات من أراضيهم لإنشاء مدارس للمشاركة فى تحسين مستوى الخدمة التعليميية المقدمة لأبنائهم وذويهم، حيث إلتقى المحافظ "بمكتبه " أهالى قرية مازورة بعد قيامهم بالتبرع بقطعة أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى على مساحة 12قيراطاً، حيث قام أهالى القرى بمختلف مراكز المحافظة بالتبرع بأراض لإنشاء مدارس فى مختلف المراحل التعليمية، حيث تبرع أهالى قرية الشنطور بمساحة 18 قيراطا لإنشاء مدرسة ثانوي،وتبرع أهالى قرية بنى حلة بمساحة 31 قيراطا لإنشاء مجمع مدارس ، وتبرع أيضاً أحد المواطنين بمساحة 8 قراريط بقرية براوة مركز إهناسيا لإنشاء مدرسة تعليم أساسى، وتبرع مواطن أخر من قرية البهسمون بمساحة 12 قيراطا لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى، وتبرع ثالث بمساحة 7 قراريط لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بعزبة على خليفة باهناسيا، وقام أهالى عزبة تلت الفشن بالتبرع بـ 12 قيراطا لإنشاء مدرسة تعليم أساسى ،وكذا تبرع أهالى قرية طلا بالفشن بمساحة 10 قراريط لإنشاء مدرسة التعليم الأساسى ومساحة 12 قيراطا لإنشاء مدرسة ثانوى عام،وذلك بخلاف تبرع أهالى قرية دشاشة بمساحة 10قيراطا لإقامة مركز شباب

وأكد المستشار هانى عبد الجبار، أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع الصرف الصحي(معالجة ثلاثية) بقرية صفط الغربية مركز الواسطى بالمشاركة المجتمعية ، والتى من خلالها قام الأهالى بالتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه للمساهمة فى تنفيذ المشروع، وتصميم الشبكة بتكلفة 375 ألف جنيه ، فضلا عن تكلفة وحدة المعالجة بـ 19 مليون و250 ألف جنيه ليصل اجمالى تكلفة المشروع إلى 24 مليون و625 الف جنيه، وساهم أهالى قرية سيد عبد القادرمركز ناصر فى مشروع الصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية ، حيث تكفل الأهالى بتكلفة الشبكات التى بلغت 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7.5 مليون جنيه تكلفة محطة الصرف من خلال المساهمة المجتمعية، وتبرع مواطنو قرية صفط العرفا بالفشن بالتبرع بمساحة 400 متر ومبلغ 2.1 مليون جينه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية.

وأكد المحافظ، أنه يتم حاليا من خلال المساهمة المجتمعية لإحدى الجامعات الخاصة عمل عدد من الجداريات على جوانب الكبارى العلوى (النيل ، السادات، ميدان حارث)، والمشاركة فى تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين بمساهمة قدرت بـ مليون و150ألف جنيه، فيما قامت شركة المقاولون العرب بالمساهمة فى دعم المحافظة بـ 100وحدة نظافة لتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين

كما قام أحد مصانع إنتاج الحلوى بالمساهمة بمبلغ 150 ألف جنيه فى مشروع تطوير ميدان الروضة بمدينة بنى سويف، فى الوقت الذى تطوع أحد مواطنى الفشن بمبلغ مليون جنيه للمساهمة مع المحافظة فى تطوير البوابة الجنوبية لمدينة بنى سويف العاصمة،وساهم أحد المعاهد الأكاديمية الخاصة بمبلغ 250 ألف جنيه للمشاركة فى إنشاء ميدان بمدخل قرية بياض العرب بالقرب من مطلع محور عدلى منصور من الناحية الشرقية، فى الوقت الذى ساهمت فيه الشركة الوطنية للرخام التابعة للقوات المسلحة بتوفير الرخام اللازم لتطوير مثلث الحرفيين، وساهمت أحدى الشركات فى تجميل مدخل مركز ومدينة أهناسيا من خلال بناء حائط فرعونى بتكلفة 300 ألف جنيه، وساهمت عدد من الكنائس والأديرة فى توفير زى لعمال النظافة بمبلغ 9 آلاف جينه