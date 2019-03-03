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محافظ الوادى الجديد يكرم 3 محافظين سابقين فى احتفالية يوم الوفاء بالمحافظة

الأحد، 03 مارس 2019 03:59 م
محافظ الوادى الجديد يكرم 3 محافظين سابقين فى احتفالية يوم الوفاء بالمحافظة جانب من التكريم
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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كرم محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، 3 محافظين سابقين للمحافظة فى احتفالية " يوم الوفاء" بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة بمدينة الخارجة

تضمنت الاحتفالية، تكريم 3 محافظين سابقين للوادى الجديد، وهو اللواء جمال أمباني، واللواء مدحت عبد الرحمن، واللواء محمود خليفة، إضافة الى تكريم قيادات المحافظة التنفيذية وعدد كبير من الموظفين فى جميع القطاعات ممن أحيلوا للتقاعد لبلوغهم سن المعاش القانونية

حضر الاحتفالية، نائب محافظ الوادى الجديد، حنان مجدي، والدكتور عاطف أبو الوفا، رئيس جامعة الوادى الجديد، وقيادات المحافظة الأمنية، والتنفيذية ، والشعبية، ولفيف من مواطنى المحافظة وطلبة الجامعة.

من جانبه أكد الزملوط، أن احتفالية يوم الوفاء، تهدف لتكريم وتقيم الشكر لكل من أوفى العطاء وخدم المحافظة فى جميع القطاعات لدعم مسيرة التنمية بها، عرفانًا من المحافظة، وشعب الوادى الجديد، لكل جهد جرى بذله لخدمته.

 

 


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