محافظ القليوبية يشكل لجنة لدراسة استغلال قطع أراضي ببنها كاستثمار عقاري لتنمية موارد المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث الفرص الاستثمارية وعدد من قطع الأراضي بمدينة بنها لإنشاء مباني عليها كاستثمار عقاري (تجاري - اداري - وسكني)، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، والمهندسة وفاء عبد الفتاح مدير مديرية الاسكان، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، وسمير محمد مدير ادارة الاسكان الاقتصادي، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة، ومحمد فوزى مدير المكتب الفني، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، امكانية استغلال 6 قطع أراضي بمدينة بنها لإنشاء عمارات ومشروعات تنموية واستثمارية عليها، للنهوض بالمحافظة وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد صندوق الخدمات بالمحافظة للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين خصوصا في مجال الطرق ومنظومة النظافة فضلا عن استغلال تلك الاراضي وعدم إهمالها وذلك في اطار حرص المحافظة علي استغلال اصول الدولة المهملة.

ومن جانبه شكل المحافظ، لجنة لدراسة أنسب المشروعات التي تصلح اقامتها علي المناطق التي تم عرضها بالاجتماع وسرعة الطرح وادخال تلك المشروعات حيز التنفيذ لتعزيز موارد المحافظة لصالح المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه.