محافظ الغربية: الكشف على 207 آلاف فى اليوم الثالث لمبادرة 100 مليون صحة

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، أن ناتج البيانات الإحصائية الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية بوزارة الصحة بالقاهرة فى اليوم الثالث للمبادرة، هو الكشف على 207 آلاف و617 مواطنة بنسبة 125% من المستهدف اليومى.

وأضاف أن المستهدف الكلى يتعدى 3.3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، وأن المستهدف اليومى 55 ألف و356 مواطنًا، ووجه محافظ الغربية الشكر لجميع القائمين على المبادرة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد لإنجاح مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيرس سى والأمراض غير السارية.