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محافظ الغربية: ادخال 32 مسن وطفل بلا مأوى لدور رعاية ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 03 مارس 2019 11:26 م
محافظ الغربية: ادخال 32 مسن وطفل بلا مأوى لدور رعاية ضمن مبادرة حياة كريمة اللواء هشام السعيد
الغربية – عادل ضرة
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قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي  برئاسة الدكتور خالد أبو المجد  واللجنة المشكلة من محافظة الغربية لاجراء مسح شامل للمواطنين بلا مأوى بنطاق المحافظة، قامت ببحث 118حالة تم ادخال 18حالة منها رجال وسيدات بلا مأوى إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا، وإدخال حالتين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.
 
وأضاف السعيد ، أنه تم ادخال14طفل من أطفال الشوارع بلا مأوى عن طريق خط نجدة الطفل وسيارة أطفال بلا مأوي، بدار ضيافة الأحداث بالمحلة، وبعض منهم بمؤسسة الرعاية بقويسنا، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع 67حالة اطفال شوارع رفضوا الاستجابة نظرا لقيامهم بأعمال التسول، مشيرا أنه تم التعامل مع18بلاغ .
 

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