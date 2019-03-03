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محافظ الشرقية يستقبل وفداً من بنك الإستثمار القومى لمراجعة مشروعات الخطة الإستثمارية

الأحد، 03 مارس 2019 03:59 م
محافظ الشرقية يستقبل وفداً من بنك الإستثمار القومى لمراجعة مشروعات الخطة الإستثمارية محافظ الشرقية ووفد بنك الاستثمار الدولى
الشرقية – إيمان مهنى
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جملة الخطة الإستثمارية للعام المالى 2018/2019 بمحافظة الشرقية بلغت 426 مليون جنيه مشيراً إلى إنه تم زيادة إستثمارات المحافظة إلى 66 مليون جنيه لتصبح القيمة الإجمالية لإستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيهاً ، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 75% فى برامج " النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والاطفاء والمرور" .

جاء ذلك خلال إستقبالة وفداً من بنك الإستثمار القومى " قطاع تمويل مشروعات الإدارة المحلية " برئاسة الأستاذ عاصم عبد العليم مدير عام تمويل مشروعات دواوين عموم محافظات الوجة البحرى فى حضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة .

وخلال الإجتماع أوضح محافظ الشرقية أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء هو مدى الإستفادة من المبالغ المالية المتاحة فى الخطة الإستثمارية للعام المالى 2018 / 2019م لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل قطاع خدمى ودخوله الخدمة فى أسرع وقت لتحقيق الإستفادة للمواطنين ومخاطبة الجهات المعنية لتوفير إعتمادات مالية إضافية لإستكمال تنفيذ المشروعات.

ومن جانبه أكد عاصم عبد العليم مدير عام تمويل مشروعات دواوين عموم محافظات الوجة البحرى أن الهدف من الزيارة إجراء المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات التابعة ( التربية والتعليم – التضامن الإجتماعى – القوى العاملة – الشباب والرياضة – التموين والتجارة الداخلية – التنظيم والإدارة ) للعام المالى 2018 / 2019 .

كما استقبل محافظ الشرقية لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية ، بحث ومتابعة الإيرادات المالية ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة إدارة منظومة النظافة " تحسين البيئة" ، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء ومتابعة فحص شكاوى المواطنين .

أكد محافظ أن المحافظة شهدت خلال الأربع سنوات الماضية إستثمارات بقيمة 19 مليار جنيه لإقامة مشروعات فى قطاعات ( التعليم – الصحة – مياه الشرب – الصرف الصحى – الإسكان - الطرق ) وجارى إستكمال تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 27 مليار جنيه لتحسين البنية التحتيه ولتقديم خدمات متميزة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة .

 


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