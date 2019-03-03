محافظ الشرقية: موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 4 أفدنه بقرية المشاعلة لإقامة مدرسة عليها

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضى مملوكة للدولة، بمساحة ٤ أفدنه و٢ قيراط و٢٢سهم، بحوض النخيل والخزان والجزيرة نمرة ٤ قسم ثالث قطعة ٢٤ قرية المشاعلة، مركز أبو كبير "لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج اليابانى عليها " لخدمة أهالى المنطقة .

أوضح المحافظ، أن الدولة تولى إهتماما كبيراً بقطاع التعليم، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الأراضى اللازمة لإقامةً مدارس ومنشأت تعليمية عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين العملية التعليمية لخدمة أبناء المحافظة، مشدداً على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

كما استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وفداً من شركة بتروتريد للغاز لبحث ومناقشة ألية تحصيل المستحقات من العملاء مستخدمي الغاز الطبيعي ولدفع عجلة العمل وإسراع الخطى في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والنائب هاني دري أباظة عضو مجلس النواب.

أكد محافظ الشرقية أهمية توصيل مشروع الغاز الطبيعي للمنازل باعتباره مصدر نظيف للطاقة يٌقَدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب ، مشيراً إلى أن العمل يجري بالمشروع على قدمٍ وساق بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية . وقال المحافظ أن الشرقية عانت لسنوات طويلة بسبب مشكلات عدم توصيل الغاز، ما حرم الملايين من المواطنين من أبناء المحافظة من وصول الخدمة وتشهد الآن طفره في تنفيذ المشروع مما يساهم وبشكل كبير في تقليل تكلفة إسطوانه الغاز ويعد مصدر نظيف للطاقة .

ومن جانب أخر شنت مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حملات تفتيشية على المخابز البلدية بنطاق دائرة المحافظة، للتأكد من صلاحية المعروض ومطابقته للمواصفات القياسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة مديرية تموين الشرقية، أنه تم تحرير محاضر ضد المخابز المخالفة وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه التلاعب فى أسعار السلع المدعمه من قبل الدولة أواحتكارها لبيعها فى السوق السوداء حفاظاً على حقوق المواطنين .

أشارت وكيل وزارة التموين، إلى أن إدارات التموين بمراكز " أبوحماد – أبوكبير - ههيا – ديرب نجم – منيا القمح " قامت بحملات تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر ضد 63 مخبز لوجود مخالفات بها (عدم نظافة أدوات العجين – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – وإنتاج خبز ناقص الوزن ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وزعت مديرية التضامن بالشرقية، 150 لحاف، ونصف طن من اللحوم المجمدة على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توزيع موافقات عمليات القلب المفتوح وعمليات العيون الجراحية على المرضى بالمجان بالتنسيق بين جمعية الأورمان بقرية الطوبجى بمركز أبو كبير، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية تحت شعار "حياة كريمة" للفئات الأكثر إحتياجاً.

وأوضح محمد كمال وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أنه تم توزيع 150 لحاف على الفقراء لمساعدتهم على مواجهة برودة الشتاء، ونصف طن من اللحوم المجمدة على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توزيع موافقات عمليات القلب المفتوح وعمليات العيون الجراحية على المرضى بالمجان، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون المستمر بين جمعية الأورمان، ومديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، وبحضور الأستاذ السيد رجب مدير مكتب الأورمان بالشرقية، والدكتور عادل عبد المجيد رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالشرقية بقرية الطوبجى بمركز أبو كبير، لافتاً إلى أنه تم إجراء البحوث الإجتماعية اللازمة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.



حملات على المخابز