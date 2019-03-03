محافظ السويس: رفع كفاءة الطرق والمرافق الحيوية استعدادًا لأمم أفريقيا

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على الجهات المعنية والقيادات التنفيذية سرعة التنسيق مع المرافق الحيوية والأحياء، استعدادا لبدء أعمال رفع كفاءة والرصف لطريق الأدبية السويس بحى عتاقة والكورنيش الجديد بحى السويس والشوارع المؤدية للاستاد وبعض الطرق الداخلية بالأحياء، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء عبد المجيد صقر بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة ومديرى الطرق وإدارة أشغال بورتوفيق بهيئة قناة السويس والمرور وممثلى الهيئة الهندسية ورؤساء الأحياء والكهرباء والغاز الطبيعى والصرف الصحى والمياه والتليفونات والإدارات الهندسية والأزمات والكوارث والمتابعة الميدانية، لمناقشة رفع كفاءة الطرق وتطوير الخدمات والمرافق بمحافظة السويس.

وفى اللقاء قدم محافظ السويس الشكر والتقدير للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على الجهود والخدمات التى تقدمها الهيئة لشعب السويس.

وشدد "صقر" على القيادات التنفيذية على أهمية التكاتف والتعاون ورفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة لإنجاز منظومة التطوير والرصف والتجميل بالسويس، مؤكدًا على أن هناك أخبارا سارة خلال الفترة القادمة، وبخاصة بعد نجاح زيارة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمحافظة السويس منذ أيام.

وأكد صقر على أن محافظة السويس قادمة للامام، قائلا إن السويس الباسلة تستحق منا جميعاً أن تصبح من اجمل المحافظات فى مصر. وشدد على جهاز الإنارة العامة استكمال إنارة طريق السويس القاهرة بعد أعمال التطوير حتى ميدان فكرى زاهر وإنارة الشوارع الداخلية بالأحياء. وكلف اللواء عبد المجيد صقر إدارة المرور بتسهيل الحركة المرورية للشوارع التى سيبدأ فيه أعمال الرصف بنطاق حى السويس وحى عتاقة.