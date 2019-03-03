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محافظ البحيرة: التعاقد مع الهيئة القومية للانتاج الحربى لتوريد عدد 17 جهاز Hand Held GPS

الأحد، 03 مارس 2019 12:41 م
محافظ البحيرة: التعاقد مع الهيئة القومية للانتاج الحربى لتوريد عدد 17 جهاز Hand Held GPS
البحيرة – الامير نصرى
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أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه قد تم التعاقد بين محافظة البحيرة، و الهيئة القومية للإنتاج الحربى، لتوريد عدد 17 جهاز  Hand Held GPS، بواقع جهاز لكل وحدة محلية، بالإضافة لعدد 2 جهاز لوحدة المتغيرات الرئيسية بالديوان، تكلفة الجهاز الواحد 45 ألف جنيه، حيث تم تسليم الاجهزة للوحدات المحلية من مخازن الديوان العام صباح اليوم .
 
جاء ذلك، فى إطار الجهود المبذولة لحصر التعديات والمخالفات على أملاك الدولة، وكذلك المخالفات بالتعدي على الرقع الزراعية، وتسهيل الاجراءات الخاصة بالتعامل مع المتعدين.
 
و أكد آمنه، على أن الجهاز سوف يستخدم فى الرفع المساحي، ورفع التعديات على أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، من خلال الإحداثيات المستلمة من هيئة المساحة العسكرية، للوصول للموقع، ويمكن أن يركب به شريحة تليفون لنقل معلومات المهندس الميداني مباشرة الى فريق العمل بالوحدة الرئيسية.
 
و اشار، محافظ البحيرة، إلى أن إستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، أصبحت جزءاً حيوياً من أنشطة المساحة ورسم الخرائط، حيث ساهمت فى زيادة الإنتاجية والحصول على بيانات أكثر دقة وموثوقية، مما يتيح الاستخدام الحكيم للموارد، و تيسير اتخاذ القرارات في الوقت المناسب .
 
وأشرف المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، على عملية توزيع الأجهزة على مندوبي الوحدات المحلية من مخازن الديوان العام، ووجههم بالحفاظ عليها، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لها.
 
كما وجه محافظ البحيرة، بحجز قاعة بمجمع دمنهور الثقافي مجاناً، لعمل دورة تدريبية لتدريب جميع مسؤلى المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية على أجهزة الرفع المساحى الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور مندوب من جانب الهيئة القومية للانتاج الحربى، و مهندسي وفنى الوحدة الرئيسية بديوان عام المحافظة، إعتبارا من اليوم وحتى الخميس 5/3 .
 
جانب من تسليم الاجهزة (1)
جانب من تسليم الاجهزة (1)

جانب من تسليم الاجهزة (2)
جانب من تسليم الاجهزة (2)

جانب من تسليم الاجهزة (3)
جانب من تسليم الاجهزة (3)

جانب من تسليم الاجهزة (4)
جانب من تسليم الاجهزة (4)

 


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