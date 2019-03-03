محافظ الإسماعيلية يناقش دعم العملية التعليمية مع وفد منظمة اليونيسيف

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، تعزيزسبل التعاون بين المحافظة واليونيسيف، ودعم الخطة القومية لإصلاح التعليم التى تنتهجها الدولة، وذلك بحضورالمهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام للمحافظة و"برونومايس" ممثل منظمة اليونيسف فى مصر، ومحمد إسماعيل نائب رئيس قسم التعليم بمنطقة اليونيسيف، والدكتورخالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وذلك فى إطارتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة، والمضى قدما فى تطوير المنظومة التعليمية فى مصربوجه عام وتوفير كافة مستلزمات العملية التعليمية بجميع محافظات مصر.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التعاون مع منظمة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية للمساهمة فى تعزيز سبل تطوير التعليم لتحقيق نقلة نوعية أفضل، مطالبا بأهمية تعاون الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم السياسة الرشيدة للدولة نحو تطوير التعليم ووصول أنشطة التعليم للطلبة و توفيرالوسائل التعليمية الحديثة للمعلم .

وأوضح " برونومايس " أن منظمة اليونيسيف فى مصر هى داعم أساس و رئيسى للدولة وأجهزتها المختلفة وأهمها التعليم والصحة لما له من اثر ايجابى فى بناء مجتمعات دولية قادرة على إيجاد فرص للتفاهم والتقارب وأشاربرونومايس إلى أن هذه الزيارة، والتى تستهدف محافظة الإسماعيلية ضمن برنامج يضم 3 محافظات الإسماعيلية ومحافظتى شمال وجنوب سيناء تختلف تماما لإختلاف طبيعة المحافظة وإحتياجاتها ومتطلباتها لدعم التعليم حيث تعد الإسماعيلية من المحافظات الجاذبة للسكان وتتمتع بصفات ومميزات تؤثر إيجابا نحو توسيع إتفاقيات وبروتوكولات التعاون المقدمة لها من منظمة اليونيسيف.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة إمكانية استضافة المحافظة لتدريب المعلمين التابع لليونيسيف، والتى تقدم لـ 12 ألف معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية و رحب "عثمان" بهذا التوجه خاصة مع تمتع المحافظة بعدد من الفنادق و قاعات التدريب اللازمة وتوافر كافة الإمكانيات اللازمة .

و فى نهاية اللقاء قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بتقديم درع المحافظة كهدية تذكارية لبرونو مايس ممثل منظمة اليونيسيف، تقديرا لجهود التعاون المثمر بين الجانبين .