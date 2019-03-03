محافظ الإسماعيلية يناقش إقامة مشروعات إستثمارية كبرى مع قنصل الصين

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية مع "جاولينج" القنصل العام للصين بالإسكندرية، سبل تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، بالإضافة إلى أن برنامج زيارة الوفد الصينى يتضمن افتتاح المعرض الدولى للإصلاح والإنفتاح على الخارج بالصين خلال 40 سنة، وزيارة معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، وذلك خلال الزيارة التى قامت بها قنصل الصين لمحافظة الإسماعيلية ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التى تقوم بها لعدد من المحافظات المصرية وحضر اللقاء كل من نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبى الصينى بمدينة سوتسو، ونائب أمين المجلس وعدد من ممثلى السفارة الصينية بمصر، والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات ومديرى العموم لمديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والتخطيط العمرانى، ومكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة

وأشادت "جاولينج" قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية بعمق الصداقة وأواصر المحبة والآخاء التى تربط بين دولتى مصر والصين حكومة وشعبا منذ فجر التاريخ والتى ترجع إلى تاريخ وأمد طويل، لافتة إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وتعزيزا فى كافة العلاقات بين الجانبين، حيث أصبح يلتقى رئيسا الدولتين كل سنة مما أدى إلى زخم غير مسبوق فى تطوير العلاقات بين مصر والصين.

وأستعرض محافظ الإسماعيلية مع قنصل الصين وأعضاء الوفد المرافق لها أهم وأبرز المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وما تشهده من طفرة تنموية كبيرة كما تم مناقشة واستعراض سبل تعزيز ودعم التعاون بين الجانبين فى إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة على أرض المحافظة

وأكد المحافظ على أنه منذ أن شرف بتوليه منصب محافظ الإسماعيلية فانه يضع ملف تنمية وتشجيع الإستثماروالتوسع فى إقامة المشروعات الإستثمارية على رأس وأولى أولوياته، مشيرا الى أن خطة المحافظة تتضمن اتخاذ كافة الخطوات الجادة لتنفيذ حزمة من الإجراءات لتفعيل إقامة المشروعات الإستثمارية المشتركة مع الجانب الصينى وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لها

كما أشار المحافظ الى أنه تم تشكيل لجنة للتواصل والتفاعل الدائم مع السفارة الصينية لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات.

وأوضحت قنصل الصين خلال اللقاء، حرص بلدها بتنمية وتعزيز العلاقات الثقافية والعلمية والسياحية والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال تطوير التعليم

وفى ختام اللقاء تبادل محافظ الإسماعيلية وقنصل الصين الدروع والهدايا التذكارية ثم توجه المحافظ وقنصل الصين ومرافقيهم الى جامعة قناة السويس لإفتتاح المعرض الدولى للإصلاح والإنفتاح على الخارج بالصين خلال 40 سنة، وزيارة معهد كونفيشيوس بمقر الجامعة.