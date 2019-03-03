محافظ الإسماعيلية والقنصل الصينى يفتتحان المعرض الدولى للصين بجامعة القناة

يفتتح اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، برفقة جاولينج القنصل العام لدولة الصين المعرض الدولى للإصلاح والانفتاح على الخارج بالصين خلال 40 سنة، وزيارة معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة المرتقبة لقنصل الصين اليوم لمحافظة الإسماعيلية على رأس وفد من ممثلى مدينة "سوتسو" الصينية والذى يضم نواب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبى الصينى بمدينة "سوتسو."

وفى سياق آخر أعلن الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، أن قسم الاجتماع بالكلية ينظم مؤتمره الدولى الثانى اليوم الأحد 3 مارس وحتى الاثنين 4 مارس الحالى بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة تحت عنوان (مجتمع المخاطر ومشكلات اﻷمن الاجتماعى فى الوطن العربى تحديات الواقع واستشراف المستقبل، تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور حسين أنور أمين المؤتمر، والدكتورة سحر حسانى رئيس قسم علم الاجتماع ومقرر المؤتمر.)

وأشار عميد كلية الآداب إلى أن المحور اﻷول يناقش مجتمع المخاطر واﻷمن الاجتماعى، أبعاد المفهوم ودلالته، والمحور الثانى يدور حول المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية، وأثرها على اﻷمن الاجتماعى - والتحديات الاجتماعية - المخاطر التكنولوجية - والتحديات النفسية - التحديات الثقافية - والتحديات الاقتصادية - والتحديات السياسية - والتحديات الصحية.

ويتلخص المحور الثالث للمؤتمر فى العلوم الاجتماعية ومشكلات الأمن الاجتماعى ودور الجغرافيا فى المشكلات البيئية والسياسية، والصحية المعاصرة - العلوم السياسية، وتفسيرها لمشكلات الأمن الاجتماعي- مشكلات الأمن من وجهة نظر القانون- المخاطر، والتحديات المجتمعية من وجهة النظر التاريخية والفلسفية- العلوم التربوية والأمن الإجتماعى والاقتصادى، العلوم الطبية والتحديات الصحية والمجتمعية، ويتناول المحورالرابع مجتمع المخاطر واﻷمن الإجتماعى للفئات المهمشة، والتحديات التى تواجه المرأة واﻷطفال والشباب وكبار السن والفقراء.

أما المحور الخامس فيدور حول قناة السويس واﻷمن الاجتماعى، وقناة السويس الجديدة والحد من المشكلات المجتمعية لإقليم القناة، وقناة السويس والمخاطر البيئية- والتنمية المستدامة، ويتطرق المؤتمر فى محوره السادس إلى وسائل وآليات تحقيق الأمن فى الوطن العربى - الدولة وسياسات الحماية والرعاية الاجتماعية - التشريعات وسبل تحقيق الأمن الاجتماعى – دور الأسرة ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام فى تحقيق الأمن الإجتماعى - استراتيجيات الأمن الاجتماعى.