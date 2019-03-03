محافظ الإسكندرية يوجه بالانتهاء من إجراءات تقنين الأراضى

الإسكندرية - جاكلين منير

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بضرورة تشجيع المواطنين بالإسراع من إنتهاء إجراءات تقنين أراضيهم وسرعة تسديد ٢٥٪ على الأقل من مقابل التقنين، وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده المحافظ صباح اليوم، لمتابعة عمل لجان تقنين التعديات على أملاك الدولة وآخر مستجدات طلبات التقنين، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بالأحياء.

واستفسر المحافظ من رؤساء الأحياء عن وجود أى تحديات لتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة، مؤكدا على تذليل جميع العقبات للمواطنين للانتهاء منها وتحصيل حقوق الدولة، واستعرض كل حى موقفه من إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة بنطاقه، وعدد الحالات التى تمت معاينتها و تثمينها بنطاق كل حى.