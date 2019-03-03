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محافظ أسيوط : ضبط وتحرير 586 قضية تموينيةخلال حملات مكثفة بالأسواق

الأحد، 03 مارس 2019 12:41 م
محافظ أسيوط : ضبط وتحرير 586 قضية تموينيةخلال حملات مكثفة بالأسواق اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدري
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قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أنه تم ضبط 586 قضية تموينية متنوعة، خلال حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بمراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق، بالتنسيق بين مديرية التموين وإدارة مباحث التموين لمراقبة أسعار السلع، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، والتصدي لمحاولة تسريبها للإتجار بها في السوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومكافحة كافة صور الإستغلال التجاري، وحماية المستهلكين من الغش التجاري واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
 
وقال العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، أنه تم تحرير 106 قضية تموينية متنوعة، تم خلالها ضبط 600 كجم أسمدة مدعمة ،52 كجم من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، و150 كجم من الدقيق البلدي المدعم، وفي مجال قطاع المخابز والمحال العامة، تم ضبط 100 مخالفة متنوعة ما بين غلق بعض المخابز في أوقات العمل الرسمية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز بلدي ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن الأسعار، موضحاً أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات التي تم ضبطها.
 
فيما أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تحرير 380 مخالفة متنوعة ما بين نقص وزن، مواصفات، تهريب دقيق، تم خلالها ضبط 214 كجم لحوم منتهية الصلاحية ، 50 شيكارة دقيق ضرب وهمي علي الماكينة، 28 كجم ذبح لحوم خارج السلخانه، 85 مخالفة لسلع منتهية الصلاحية، ما بين علب لاكيه وكيماوي وأرز وشيكولاته وكاراتيه، بالإضافة إلي تحرير 24 محضر بوتاجاز ومواد بترولية، وذلك في مراكز منفلوط والقوصية وأبوتيج والغنايم وساحل سليم، وصدفا وأبنوب والفتح وديروط والبداري، مشيراً إلي استمرار الحملات بصفة دورية لمراقبة الاسواق، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين.
 
 

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