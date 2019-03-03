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الأحد، 03 مارس 2019 06:28 ص
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محافظة القاهرة تسترد قطعة أرض تابعة لوزارة الرى بحلوان

الأحد، 03 مارس 2019 06:00 ص
محافظة القاهرة تسترد قطعة أرض تابعة لوزارة الرى بحلوان اللواء احمد فؤاد نائـب محافـظ القاهرة للمنطقـة الجنـوبيـة
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أكد اللواء احمد فؤاد نائـب محافـظ القاهرة للمنطقـة الجنـوبيـة، إنه فى إطار حـرص المحافظة علـى عــودة الانضبـاط للشارع المصـرى وتطبيـق القـانـون ضد المخـالفيـن علـى مستـوى الأحيـاء، تـم تنفيـذ 21 قرار ازالة تعــدى على أراض تـابعـة لوزارة الـرى بلغـت مساحتها 4470 متر.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن الأرض التى تم استردادها عبارة عــن أسوار وغـرف بالطـوب الأبيـض بعزبة عنـان البحـرية بكفـر العلــو وتم تحرير محضر رقـم 2720 إدارى حلوان.

وفى السياق أكد فؤاد، أن حى حلـوان، برئاسة اللواء وليد عبد الحميد، نفذ حملـة لإزالة التند المخالفة بمساكن اطلـس بالإضافة الى حملة النظـافـة التى شملت شــوارع الجبــل - محمـد ســيد احمــد - الحـديقـة اليابانية - ثابت لطيف - رايـل - المشـروع الامـريكى - عاطف البرقوقى - الشارع الغربى وإنارة محيط مسجد العاشر بمدينة الموظفين تمت الأعمال بمشاركة مسؤلى وزارة الرى وشرطة المرافق وقسم الشرطة .


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