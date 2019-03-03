مجموعة "الشراكة الاقتصادية الشاملة" تسعى للتوصل إلى اتفاق "إقليمى" خلال العام الجارى

اتفق وزراء الاقتصاد في مجموعة " الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة "التي تضم ستة عشر دولة على بذل أقصى جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق تجاري إقليمي شامل - خلال العام الجاري" 2019 " - في الوقت الذي يدفع فيه تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى مزيد من الزخم لإجراء مفاوضات متعددة الأطراف.
ونقلت صحيفة " نيكاي " اليابانية - التي بثت النبأ اليوم الأحد، عن وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو قوله للصحفيين ، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق ، فسيكون ذلك إشارة إلى أن العالم مازال يريد أطر تجارة حرة متعددة الأطراف.
يذكر أن المفاوضات على الاتفاقية بدأت عام 2013 لتشمل أكبر ثلاث اقتصادات في آسيا - الصين واليابان والهند - إضافة إلى استراليا وبروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام - التي تشكل المجموعة ، التي تغطي حوالي نصف سكان العالم وثلث التجارة العالمية تقريبا.
وتم الاتفاق على سبعة قضايا فقط من أصل ثمانية عشر ، وتتمثل نقاط الخلاف في تخفيضات التعريفة الجمركية ، وقواعد التجارة الإلكترونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهند ودولا أخرى مازالت مترددة في تقديم التزامات ، لافتة إلى خشية " نيودلهي " التي يتجه إلى خوض انتخابات عامة في مايو القادم، من خطر أن يؤدي خفض التعريفات الجمركية إلى تدفق كميات كبيرة من الواردات الصينية وإلى تفاقم العجز التجاري في البلاد.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة