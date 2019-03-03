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مجازاة 203 موظفين بمراكز الشباب بمحافظة القليوبية

الأحد، 03 مارس 2019 03:58 م
مجازاة 203 موظفين بمراكز الشباب بمحافظة القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم
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قرر الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مجازاة 203 عاملين ومشرفين وموظفين بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بالخصم يوم وحتى 5 أيام من الراتب بحسب المخالفة، بجانب عقوبة الإنذار لبعضهم، وذلك بعض إحالتهم للتحقيق خلال شهر فبراير المنقضى لارتكاب مخالفات رصدتها الزيارات المفاجئة ولجان المتابعة بالمديرية .

وأكد وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية فى تصريحات صحفية له، أن على رأسها التزويغ خلال أوقات العمل الرسمية أو غلق المراكز نهائيا وعدم تقديم الأنشطة والتوقيع للغير وغيرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم والمتابعات المفاجئة لمراكز الشباب ستظل مستمرة للارتقاء بها، ولضبط إيقاع سير العمل داخلها والتأكد من تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية لأبنائنا وحتى تؤدى مراكز الشباب دورها على أكمل وجه وتجذب المواطنين للاشتراك فى الأنشطة.

وأشار "الصبروت" إلى أن تلك الجولات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية لمتابعة المراكز ومدى إلتزام العاملين بها بالعمل، وضرورة فتحها لتقديم الخدمات واستعدادها الكامل لممارسة كافة الأنشطة الرياضية وتفعيل دورها فى محاربة الأفكار الهدامة وظاهرة الإدمان وتناول المخدرات وتشكيل وتوجيه ميول الشباب والنشء نحو بناء بلدهم.

 


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