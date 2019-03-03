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مباحث البساتين تضبط مرتكبى واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة نشبت بينهم

الأحد، 03 مارس 2019 12:07 م
مباحث البساتين تضبط مرتكبى واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة نشبت بينهم متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، من ضبط مرتكبا واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة نشبت بينهم، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وأحالهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها "أحمد.خ.ف" 24 سنة عامل (توفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر) وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة لكشف ملابساتها.

 

ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه، وكلٍ من "محمد.ع.م" 22 سنة و مقيم فى دار السلام و"يوسف.ع.ع" 18 سنة عاطل بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن (خنجر)، كان بحوزة الثانى محدثين إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار.

 

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزة المتهم الثانى السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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