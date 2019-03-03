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ماى تحث باكستان على اتخاذ إجراء ضد الجماعات الإرهابية

الأحد، 03 مارس 2019 07:04 م
ماى تحث باكستان على اتخاذ إجراء ضد الجماعات الإرهابية تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
رويترز
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قال مكتب تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إن ماي شددت على أهمية اتخاذ باكستان إجراء ضد كل الجماعات الإرهابية وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد.

 

وكادت الحرب تندلع بين الهند وباكستان خلال الأيام القليلة الماضية بعد تصاعد حدة التوتر بينهما عقب تفجير سيارة ملغومة مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 فردا من قوات الأمن الهندية في كشمير التي تسيطر عليها الهند. واتهمت الهند باكستان بإيواء جماعة جيش محمد التي قامت بهذا الهجوم وهو ما نفته إسلام أباد.

 

وقال مكتب ماي عن الاتصال الهاتفي مع خان "رحبت بالتزامه بالحد من التوترات مع الهند.

 

"ناقش الزعيمان ضرورة معالجة أسباب الصراع. وشددت رئيسة الوزراء على أهمية اتخاذ باكستان إجراء ضد كل الجماعات الإرهابية دعما للجهود العالمية لمكافحة الإرهاب"..

 


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باكستان

بريطانيا

جماعات ارهابية




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