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لو عايز تعمل مشروع.. اعرف خطوات الحصول على قرض من جهاز المشروعات

الأحد، 03 مارس 2019 07:00 ص
لو عايز تعمل مشروع.. اعرف خطوات الحصول على قرض من جهاز المشروعات تمويل المشروعات الصغيرة
كتب إسلام سعيد
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كثير من الشباب يبحث عن طريقة جيدة ليبدأ مشروع خاص به، والجميع يقف عند نقطة تمويل المشروع، وفى هذا الإطار يقدم "اليوم السابع" خطوات الحصول على قرض للمشروعات الناشئة، من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، وفى معلومات بسيطة نقدم لك طريقة الحصول على القرض والأوراق المطلوبة.

-التوجه إلى أحد فروع الجهاز بفكرة المشروع مصحوبة بالدراسات الخاصة به.

-إذا كنت صاحب مشروع قائم لابد أن تمتلك أوراق مثل البطاقة الضريبية والسجل التجارى أو الصناعى.

-وإذا لم تكن تمتلك الدراسة للمشروع فجهاز المشروعات يمكنه إعداد دراسة لك.

 - اختار نظام التمويل الخاص بك سواء إقراض مباشر أو عبر بنك أو جمعيات أهلية.

- تمويلات جهاز المشروعات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض القطاعات الاقتصادية.

- لست بحاجة للتوجه لمقر الجهاز الرئيسى فى العاصمة فهناك مكاتب فى جميع أنحاء الجمهورية.

- الجهاز يتيح قروض من خلال جهات وسيطة وهى "البنوك - الجمعيات الأهلية - مؤسسات أخرى”.

- ويمكن للجهاز أن يقدم قروض بنظم التمويل الإسلامى (المرابحة، المشاركة).

- الإقراض بنظام الحساب الجارى المدين.

- الإقراض نظام استغلال حق الامتياز التجارى (الفرانشايز).

- يشترط فى المتقدم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة.

-تأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها لفترة تغطى مدة القرض.

-لابد من توفير عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ فى الشهر العقارى


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اخبار الاقتصاد

قرض المشروعات الصغيرة

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