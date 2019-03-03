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للمتقدمين لاختبارات مسابقة العقود المؤقتة.. تعرف على ضوابط دخول الامتحان

الأحد، 03 مارس 2019 02:50 م
للمتقدمين لاختبارات مسابقة العقود المؤقتة.. تعرف على ضوابط دخول الامتحان د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وتعليمات دخول المقتدمين لمسابقة العقود المؤقتة الامتحانات، موضحة أنه لا بد من إحضار بطاقة الرقم القومى المسجلة بها على المسابقة أو جواز السفر غير منتهى الصلاحية، إضافة إلى عدم مغادرة مكان الاختبار أثناء الامتحان.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أمس تقدم 150 ألف خريج بملفاتهم إلى الإدارات التعليمية، منهم 71 ألف مستوفين لشروط التعاقد، كما تبدأ غدا الاثنين إجراء الاختبارات للمتقدمين فى 51 قاعة مجهزة على مستوى الجمهورية كرمحلة أولى على أن تستمر الامتحانات لمدة 10 أيام ويستغرق الامتحان قرابة 30 دقيقة على أن تقعد 15 فترة امتحانية يوميا لإنجاز الأعداد المتقدمة.   
 

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