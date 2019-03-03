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كيف تقدم تظلما حال حذفك من بطاقة التموين ضمن غير المستحقين × 5 خطوات

الأحد، 03 مارس 2019 02:04 م
كيف تقدم تظلما حال حذفك من بطاقة التموين ضمن غير المستحقين × 5 خطوات بطاقات تموين
كتب مدحت وهبة
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

 

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من أول مارس الجارى إبلاغ غير المستحقين فى المرحلة الثانية من دعم البطاقات من خلال كتابة عبارة "سيتم إيقاف البطاقة" على بونات صرف السلع والخبز، وأن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارا من أول مارس، حتى يوم 15 من نفس الشهر ثم تقوم الوزارة  بفحص التظلم خلال أسبوعين.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن كيفية التقدم بتظلم فى حالة إبلاغ المواطن بأنه من ضمن غير المستحقين من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية فى نقاط محددة.

1- إعداد قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية ووضعها على الموقع www.tamwin.com.eg

2- بمجرد دخول المواطن على الموقع وكتابة الرقم القومى ورقم بطاقة  التموين الذكية ووجود اسمه ضمن القائمة، يعلم أنه غير مستحق للدعم.

3- من حق المواطن تقديم التظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارا من أول مارس وحتى يوم 15 مارس.

4 - تقوم الوزارة ببحث التظلمات اعتبارا من يوم 16 مارس لمدة 15 يوما.

5- سيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقيسن بالمرحلة الثانية  أول أبريل المقبل.

 


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التضامن

حذف غير المستحقين

بطاقات التموين

تظلم استبعاد البطاقات

اليوم السابع بلس




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