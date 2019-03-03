كم طن بويات تحتاجها مصر لدهان واجهات مبانيها؟.. اعرف الرقم

كتبت – منى ضياء

بدأت الحكومة خطوات فعلية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بطلاء واجهات المبانى بلون موحد بدلا من الطوب الأحمر، حفاظا على المظهر الحضارى ومنع التشوه البصرى، ولكن هل تكفى البويات والدهانات المصنعة محليا لطلاء واجهات مبانى مصر بأكملها؟ وكم يستغرق الانتهاء من دهان كافة المبانى وفقا للطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية؟

ولأن دهان الواجهات قد يحتاج لأنواع مخصصة من الدهانات بمواصفات خاصة، أوصت شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عند دهان الواجهات بإحدى خيارين، الأول هو القيام بعملية المحارة أعلى الطوب الأحمر ثم الدهان بالبويات العادية، أو استخدام البويات الأسمنية للطلاء فوق الطوب الأحمر مباشرة بعد إزالة الأتربة التى تحول دون التصاق الدهان بسطح المبنى. فهل لدينا ما يكفى من البويات المصنعة محليا لطلاء واجهات مبانى مصر بأكملها؟

الدكتور عبد العزيز جمعة استشارى وخبير الدهانات ورئيس لجنة المواصفات بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، قال لـ”اليوم السابع” أن لدينا حوالى 6 – 7 مصانع كبرى تنتج الدهانات الأسمنتية وبعضها يصدر إلى الخارج، لافتا إلى أن هذه الدهانات اقتصادية ويمكن عملها بسهولة.

وقال جمعة فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إنه تم الانتهاء من وضع مواصفة لصناعة الدهانات الأسمنتية خلال أسبوعين فقد، وستصدر قريبا من التوحيد القياسى بعد عرضها على الجهات المختلفة وتلقى الملاحظات عليها واعتمادها، لتعميمها على المصانع، ويوجد أيضا ما يسمى بالتاكسيات الأسمنتية وهو نظام للدهانات الخارجية والداخلية أيضا.

ويبلغ عدد المبانى فى مصر 16.185 مليون مبنى وفقا لبيانات تعداد المبانى لعام 2017 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 11.594 مليون مبنى عام 2006 بزيادة قدرها 39.5%، وهى الأرقام المرشحة لزيادة كبيرة فى ظل التسارع المطرد فى حركة النمو العقارى والبناء فى مصر.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، المحافظين بالقيام بطلاء المبانى بلون موحد بدلا من الطوب الأحمر، فيما قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إنه تم تقسيم المحافظات حيث سيكون لكل مجموعة محددة منها لونها الموحد، مضيفا أن واجهات مبانى القاهرة ومحافظات الصعيد سيتم طلائها بالألوان الترابية، أما المحافظات الساحلية فسيتم طلائها بالألوان الزرقاء.

وفى تصريحات سابقة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قال إن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، موضحا أن قانون البناء الموحد ينص أيضاً على مسؤولية اتحاد الشاغلين بالعقارات الذى يرأسه أحد السكان على القيام بهذا الإجراء فى حالة عدم وجود المالك وذلك بالتنسيق مع الحى لتشطيب واجهات المنازل، مؤكدا أنه سيتم إلزام كافة أصحاب العقارات فى المجتمعات العمرانية الجديدة أيضاً بتنفيذ هذا التكليف، وعدم إعطاء مطابقة للمبنى إلا بعد تشطيب ودهان الواجهات الخاصة بالعقار.

وسيتم تحديد ألوان طلاء المنازل سيتم من خلال لجان مُشكلة على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرار خلال مهلة محددة، على أن يكون هناك فترات سماح وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين، مشددا على أنه لن يتم إصدار أَى تراخيص لأى مبانٍ وعقارات جديدة بالمحافظات إلا بعد الالتزام بتنفيذ القرار.

من جانبه أوضح عبد الله حلمى رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن البويات الأسمنت المصنعة فى مصر كمياتها قليلة جدا، لا تكفى 5% من حجم العقارات المطلوب طلائها، دون أن يحدد حجم هذا الإنتاج.

وقال حلمى فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أنه فى ظل ضعف الكميات المنتجة من الدهانات الأسمنية، وعدم وجود عمالة مدربة كافية يمكنها طلاء الواجهات باستخدام هذه البويات، فإن البديل الأفضل هو عمل محارة على الواجهات واستخدام الدهانات العادية.

وأشار حلمى إلى وجود 600 مصنع رسمى للدهانات فى مصر تنتج حوالى 10 آلاف طن شهريا، لافتا قدرة هذه المصانع على توفير بويات دهان واجهات المبانى لمصر بأكلمها خلال عامين.

هذا يعنى أنه تقريبا يمكن أن يحتاج تنفيذ هذه المبادرة حوالى 240 ألف طن دهانات، ولكن حتى الآن لا يوجد تقدير للكمية المطلوبة بشكل واضح بحسب رئيس الشعبة.

وأطلقت الشعبة مبادرة لمنح قروض بنكية بأسعار فائدة ميسرة بالاتفاق مع احد البنوك لتوفير التمويل اللازم لأصحاب العقارات لتنفيذ المبادرة، حيث سيتحمل هؤلاء تكلفة دهان الواجهات، واقترحت الشعبة أيضا أن يتم تعميم هذه المبادرة بعدد من البنوك من خلال البنك المركزى، كما أعلنت عن توفير عبوات مخصصة مكتوب عليها شعار مصر جميلة مخصصة لدهان الواجهات بأسعار تقل عن السوق بحوالى 10%، منعا لدخول مصانع بير السلم وانتشار دهانات غير مطابقة للمواصفات بالسوق.

كما تم اقتراح وضع طباعة ملصق مخصص على العبوات مشابه لطابع البريد يتم طباعته فى مطابع الدولة، يطبع عليه اسم شعبة البويات وعليها أرقام مسلسلة طبقا لعضوية الشركة فى شعبة البويات، ولا يتم صرف هذه الملصقات إلا للمصانع الرسمية المسجلة، لمحاربة الغش التجارى.