قافلة علاجية بالمجان للطب البيطرى بالدقهلية لتشخيص وعلاج الحيوانات

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، برئاسة الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، عن تنفيذ قافلة علاجية مجانية، وذلك غدا يوم الاثنين بقرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد، ومن المقرر أن تكون القافلة شاملة جميع الخدمات البيطرية .

من تشخيص وعلاج الحلات المترددة على القافلة بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية، والتلقيح الاصطناعى لسلالات منتخبة وراثيا ومتابعتها بجهاز الموجات فوق الصوتية

ورش الحيوانات ضد الأمراض الطفيلية الخارجية، وذلك بالتنسيق مع كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة .