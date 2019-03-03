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فيديو وصور.. محافظ الأقصر يلتقى بممثلى ذوى الإحتياجات الخاصة لبحث مشاكلهم

الأحد، 03 مارس 2019 12:40 م
فيديو وصور.. محافظ الأقصر يلتقى بممثلى ذوى الإحتياجات الخاصة لبحث مشاكلهم محافظ الأقصر مع ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع مجموعة من ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، لبحث مطالبهم ومشكلاتهم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم على مستوى كافة القطاعات، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ومسئولى مديريات الصحة والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

وقام ممثلو ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال الاجتماع، بعرض أهم المشكلات والصعوبات التى تواجه فئة ذوى الإعاقة، وسبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم فى كافة المؤسسات الحكومية، خاصة فى قطاعات الصحة والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم، والمطالبة بتوفير مرافقين تربويين بالمدارس الفكرية، واستكمال أعمال الإتاحات لذوى الاحتياجات الخاصة فى مدينة الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على حرصه على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، موجها الجهات المختصة بالعمل على حل المشاكل التى تم طرحها وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة فئة ذوى الاحتياجات لأنشطتهم بشكل طبيعي، والعمل على تمكينهم من الاندماج الكامل فى المجتمع، كما وجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، الجهات المختصة بالإعداد للاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون، الذى يتم الإحتفال به فى 21 مارس من كل عام.

 

محافظ الأقصر يلتقي بممثلي ذوي الإحتياجات الخاصة لبحث مشكلات وتطوير الخدمات لهم (1)
 

محافظ الأقصر يلتقى بممثلى ذوى الإحتياجات الخاصة لبحث مشكلات وتطوير الخدمات لهم

محافظ الأقصر يلتقي بممثلي ذوي الإحتياجات الخاصة لبحث مشكلات وتطوير الخدمات لهم (2)

جانب من لقاء المحافظ بوفد ذوى الاحتياجات الخاصة للاستماع لشكواهم

محافظ الأقصر يلتقي بممثلي ذوي الإحتياجات الخاصة لبحث مشكلات وتطوير الخدمات لهم (3)

المحافظ يؤكد على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الخدمات لهم

 

 


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