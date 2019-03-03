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فيديو.. سيارات متحركة لمنافذ أمان تعرض سلعا بأسعار مخفضة

الأحد، 03 مارس 2019 03:50 م
فيديو.. سيارات متحركة لمنافذ أمان تعرض سلعا بأسعار مخفضة منافذ أمان
كتب محمود عبد الراضي
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توجه وزارة الداخلية عدد من السيارات الغذائية التى تحمل سلعا استراتيجية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والزيت والسكر، لاستهداف المناطق النائية والمحرومة، وبيع السلع بأسعار مخفضة باستمرار.
 
 
وتهدف منافذ أمان لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء، بتوفير سلع غذائية مخفضة لهم لحمايتهم من جشع التجار.
 
يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا بكل محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا، منها 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و190 منفذا متحركا، وجار التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعًا.
 

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