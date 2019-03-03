فيديو... تعرف على أبرز المعلومات حول المتحف المصرى الكبير

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, فيديو عن مشروع المتحف المصرى الكبير، أوضح من خلاله أن المشروع يقام على مساحة 117 فدانا، بتكلفه بناء تقدر بمليار دولار، ليضم 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور التى شهدها التاريخ المصرى، مقسمة إلى 50 ألف قطعة تستخدم بالعرض الدائم للمتحف منها 20 ألف قطعة ستعرض لأول مرة، إلى جانب 50 ألف قطعة آخرى موجودة بمخازن حديثة لاستخدامها فى الدراسات الآثرية والمعارض المتغيرة.

وأضاف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, أن مساحة قاعة الملك توت عنخ آمون- والتى تُعد القاعة الرئيسية للمتحف- تصل إلى 8200م2 بارتفاع 18م2 ومن المقرر أن يتم استخدامها لعرض مقتنياته والتى تم نقل حوالى 90% منها للمتحف، مؤكداً أن اختيار تصميم المتحف قد تم من خلال مسابقة عالمية كبرى روعى فيها أن يكون أقرب للشكل الهرمى.

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه جارى الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والتجهيزات وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، حيث يتكون المتحف من بهو كبير يستقر به تمثال الملك رمسيس الثانى كواجهة لاستقبال الزائرين، كما يضم أيضاً قاعة مؤتمرات وسينما حديثة و28 محلا تجاريا و10 مطاعم ليقدم خدمة متكاملة للسائح الأجنبى وللأسرة المصرية.