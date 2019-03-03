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فيديو.. الداخلية تشن حملات تموينية مكبرة تستهدف الأسواق

الأحد، 03 مارس 2019 06:19 م
فيديو.. الداخلية تشن حملات تموينية مكبرة تستهدف الأسواق حملات تموينية
كتب محمود عبد الراضي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات تموينية مُكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين،ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لتحقيق تلك المستهدفات ، وإنفاذ برنامج عمل الحكومة المرتكز فى أحد ثوابته على توفير مقومات بناء الإنسان المصرى ، من خلال توفير السلع والمنتجات الإستهلاكية الضرورية والتحقق من صلاحيتها للإستخدام الآدمى ووصول الدعم لمستحقيه .


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