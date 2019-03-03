فنزويلا تحذر مجددا من أى عمل مسلح أو تدخل عسكرى فى الأزمة الراهنة

كاراكاس أ ش أ

حذرت فنزويلا، مجددا من أى عمل مسلح أو تدخل عسكرى فى الأزمة الراهنة مع المعارضة.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي، دلسى رودريجيز، فى تصريح خاص لقناة روسيا اليوم الليلة، إن واشنطن حاولت نقل أسلحة للمعارضة الفنزويلية يوم 23 فبراير الماضى تحت ستار المساعدات الإنسانية، مشددة على أن حملة المساعدات كانت كاذبة، فالحمولات لم تحتو على أى مواد غذائية أوطبية.

وأضافت قائلة: "لا شيء جديد، هذا السيناريو إمبريالى متكرر ونعرف من يقف وراءه، لكنه قد أفشل فى فنزويلا، وقد شهدنا محاولات لتطبيق سيناريو ما يسمى بالربيع العربى فى فنزويلا فى فترة 2014-2017، لكن هذه المحاولات فشلت، ولن تمر محاولات تطبيق هذه الخطة فى فنزويلا، لأن الشعب الفنزويلى شعب السلام والهدوء".

وأشارت إلى ان المعارضة ترغب بأن تقوم الولايات المتحدة بالعمل نيابة عنها، وتريد أن تطيح واشنطن والدول التى تدعمها برئيس البلاد، وشددت على ضرورة أن يجلس الفنزويليون حول طاولة المفاوضات من أجل حل مشاكلهم الداخلية.

ولفتت إلى أن العقوبات ليست الحل، معتبرة أن الولايات المتحدة ستقع حتما فى أزمة تاريخية ومن ناحية اقتصادية أيضا، لأنها تسعى لفرض عملة غير مدعومة بشيء.