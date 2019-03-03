فريق طبى من هولندا يزور جامعة الزقازيق لإجراء عمليات قلب مفتوح

الشرقية - إيمان مهنى

يزور مستشفي جامعة الزقازيق ، فريق طبي هولندي من بينهم بينهم الدكتور صلاح سعيد ، أخصائي أمراض القلب بهولندا بمستشفى هينجلو بهولندا "ZGT ، لإجراء عمليات قلب مفتوح و قسطرة للمرضى من أهالي الشرقية و عدد من المحافظات .

قال الدكتور نادر عبدالرحيم البرعي ،أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الزقازيق، أن الفريق الطبي الهولندي ، متواجد حتي 7مارس وخلال هذه الفترة يتم عمل عمليات قلب مفتوح وتغير وإصلاح صمامات وحالات الشريان التاجي كما يعمل الفريق في قسطرة القلب دعامات وتوسيع بما لا يقل عن 8 حالات يوميا للشريان التاجي

وأضاف الدكتور صلاح سعيد ، أخصائي أمراض القلب بهولندا بمستشفى هينجلو بهولندا "ZGT" و الحاصل على الوسام الملكى الرفيع بدرجة فارس من العائلة الملكية الهولندية "أورنج - ناسو " ، أن الفريق الطبي مكون من 14 طبيب لإجراء جراحات قلب مفتوح وقسطرة تداخلية ،مؤكدا أن سوف يستقدم فرق طبية أخرى في إطار دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، لتقليل قوائم الانتظار

قدمت جامعة الزقازيق ، كل الدعم لاستضافة فريق جراحة القلب والقسطرة التداخلية بمستشفي جامعة الزقازيق .