video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق طبى من هولندا يزور جامعة الزقازيق لإجراء عمليات قلب مفتوح

الأحد، 03 مارس 2019 05:46 م
فريق طبى من هولندا يزور جامعة الزقازيق لإجراء عمليات قلب مفتوح الفريق الطبى الهولندى
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
 
 
يزور مستشفي جامعة الزقازيق ، فريق طبي  هولندي من بينهم بينهم الدكتور  صلاح سعيد  ، أخصائي أمراض القلب بهولندا  بمستشفى هينجلو بهولندا "ZGT ،  لإجراء عمليات قلب مفتوح و قسطرة للمرضى من أهالي الشرقية و عدد من المحافظات .
 
قال  الدكتور نادر عبدالرحيم البرعي ،أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الزقازيق،  أن الفريق الطبي الهولندي ، متواجد حتي 7مارس وخلال هذه الفترة يتم عمل عمليات قلب مفتوح وتغير وإصلاح صمامات وحالات الشريان التاجي كما يعمل الفريق في قسطرة القلب دعامات وتوسيع  بما لا يقل عن 8 حالات يوميا للشريان التاجي
 
وأضاف الدكتور صلاح سعيد ،  أخصائي أمراض القلب بهولندا  بمستشفى هينجلو بهولندا "ZGT"  و الحاصل على الوسام الملكى الرفيع بدرجة فارس من العائلة الملكية الهولندية "أورنج - ناسو " ، أن الفريق الطبي  مكون من 14 طبيب لإجراء جراحات قلب مفتوح وقسطرة تداخلية ،مؤكدا أن سوف يستقدم  فرق طبية أخرى  في إطار دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، لتقليل قوائم الانتظار
 
  قدمت جامعة الزقازيق ، كل الدعم لاستضافة فريق جراحة القلب والقسطرة التداخلية بمستشفي جامعة الزقازيق .
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يستقبل وفداً من بنك الإستثمار القومى لمراجعة مشروعات الخطة الإستثمارية

اخبار المحافظات

اخبار الشرقيه

فريق طبى

قسطرة

قلب




لا تفوتك
التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة