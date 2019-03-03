فخ السوشيال ميديا.. شاب يثبت بالدليل كذبة تعيين وزير النقل الجديد ..صور

كتب محمد رضا

عشرات بل مئات وآلاف الشائعات تتردد عبر منصات التواصل الاجتماعى بشكل يومى، حيث يكفى أن تطلق تدوينه على هذا الموقع أو ذاك حتى تنتشر بسرعة البرق بين عدد لا حصر له من الناس، فإذا كان الأمر متعلق بأمور شخصية وعائلية قد تتفكك وتنهار روابط أسرية بسببها، ولكن الأمر الأصعب أن يتعلق مصير اقتصادات دول والمستقبل السياسى لبعض دوائر السلطة فى هذه البلدان، بشائعات يمكن أن تتسبب فى هبوط فى أسهم البورصات العالمية وتأجيج المواطنين وشحنهم لإثارة الفوضى وافتعال العنف أحيانًا.



السوشيال ميديا فخ لترويج الشائعات

السوشيال ميديا، كانت ومازالت فخ كبير يتصيد المواطنين ووسائل الإعلام على حد سواء كطعم سهل يساعد فى الترويج للشائعات، ورغم أن هذا الأمر لا يصدقه كثيرون ويعتبرونه محاولة لتقليل أهمية مواقع التواصل الاجتماعى فى تداول المعلومات، إلا أن شاب مصرى ، أثبت حقيقة الكوارث التى يمكن أن تتسبب فيها منصات التواصل الاجتماعى، بسبب سرعة ترويج الشائعات عبرها.



شائعة تعيين محمد وجيه عبد العزيز وزيرا للنقل

خالد عنخ آمون الأول، هو اسم حساب الشاب – على تويتر - الذى قرر تسليط الضوء على استغلال عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لمنصات التواصل الاجتماعى من أجل الترويج للشائعات الهدامة والتى يهدفون من خلالها إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، إضافة إلى تحذير وسائل الإعلام من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر مواقع السوشيال ميديا.

بدأت الحكاية كما يرويها خالد عنخ آمون الأول، بقوله "زهقت من شائعات الإخوان والثورجية اللى همهم هدم البلد وكل يوم إشاعة شكل، والناس تصدق وتنقل وينتشر الخبر وبقى حاجة مصدقه، وتلاقى مواقع محترمة وبرامج محترمة بتنشر الكلام ده على أنه من مصدر موثوق وصحفيين ليهم اسم على تويتر بياخدوا الشائعة "كوبى – بيست" على إنهم مصدر مهم للمعلومة".



خالد يفضح استغلال السوشيال ميديا لترويج الشائعات

وأضاف "امبارح من خنقتى من كتر الشائعات ، كتبت تويته إن الدكتور مهندس محمد وجيه عبد العزيز، مرشح قوى لوزارة النقل والمواصلات، وقلت إنه عالم كبير فى المجال ده من 18 سنة فى أوروبا وخصوصا فرنسا والسويد، واخد أوسمة من فرنسا عن الطفرة العظيمة اللى عملها"، "وسبت التويته لمدة ساعة و13 دقيقة، وعملتلها دليت (حذف)، وبعد ساعة ونص بالظبط ابتدت تتنشر "كوبى – بيست" على تويتر، على أن كل واحد كتبها عرفها من مصادره الموثوقة واخد السبق فيها".

وتابع "وبعدين لاقيتها منتشرة فى تويتر وبعدها الفيسبوك، وفجأة لقيت مذيع مشهور نقلها عن موقع إخبارى كبير، ومذيع مشهور آخر بيذيعها على إنها خلاص التعيين حيبقى رسمى، ومعاه ضيف مهم بيأكد المعلومة علشان جايه على مواقع إخباريه رسمية واستحالة تكون غلط"،

وأضاف الشاب "المهم اتعمل "كوبى – بيست" للتويته 183 مرة و8 مواقع إخبارية كتبتها على إنها خبر موثوق فيه وبرنامجين مهمين، وحوالى 9 صحفيين على تويتر، كتبوا الخبر نقلًا عن مصادر خاصة ومصادر موثوق فيها ومصادر من داخل وزارة النقل".



خالد يروى كيفية ترويج شائعة تعيين وزير النقل الجديد

وقال الشاب، "الكارثه فين؟.. إن دى تويته من تأليفى وإن محمد وجيه عبد العزيز، يبقى الله يرحمه أبويا اللى توفى من 11 سنة، وماكانش مهندس ولا خبير سكك حديد"، حبيت أثبت لكل الناس إن تويتر مركز قوى للإشاعات والسوشيال ميديا، ما هى إلا حاجة ممكن تخرب بيوت وبلاد وشعوب، أرجوكم لا تنساقوا ورا أى إشاعة ممكن تخرب حياتنا، والإخوان متخصصين شائعات، لأننا تربة خصبه لأى إشاعة وبيخربوا عقول الناس بالشائعات، وأخيرًا لكم تكمله الكارثة بالإثباتات".

أما التويته التى كتبها خالد، لكشف كذب وخداع السوشيال ميديا، فكان نصها "تعيين الدكتور مهندس محمد وجيه عبد العزيز وزيرًا للنقل والمواصلات، وحلف اليمين بعد غدًا، هو صاحب إنشاء جميع محطات وانفاق السكك الحديد المطورة بفرنسا، وصاحب الطفرة فى السكك الحديدية التى حدثت بالسويد على مدار 18 سنة الماضية، حاصل على الأوسمة العليا من فرنسا فى السكك الحديدية.. ربنا يوفقه".