فحص 19381مواطنا فى ثالث أيام مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، عن فحص 19381 مواطنا ، بنهاية اليوم الثالث بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

ومن جانبها أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، تحقيق نسبة 186 % من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية اليوم الثالث من المبادرة وذلك بعد عدم الوزارة للمديرية بـ10 فرق لرفع معدلات الأداء وزيادة أعداد المواطنين المفحوصين، حيث تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة.

وأضافت مشرف، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وكانت الوادي الجديد، أعلنت مساء أمس السبت، عن فحص 12866 مواطنا حتى نهاية فعاليات اليوم الثاني من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

ومن جانب اخر تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تجربة مشروع وحدة البيوجاز لتوليد الغاز والمنفذة بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة الخارجة والتي تشرف علي تنفيذها حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد بالتنسيق مع احدي الشركات العاملة في هذا المجال من الجامعة الأمريكية ،وذلك لاستغلال المخلفات العضوية وبقايا الاطعمة لانتاج اكبر كمية من الوقود النظيف وتوفيرا لغاز البوتاجاز ، حيث سعة الوحدة 1000 لتر لانتاج اشتعال من 2الي 3ساعة يوميا ، كما سيتم ايضا استغلال الفائض من المخلفات العضوية كسماد عضوي عالي الجودة للاراضي الزراعية .

وأشاد الزملوط، بالتجربة ووجة باجراء مقايسة تقديرية عاجلة بالاحتياجات المطلوبة لدراسة امكانية تعميمها والتوسع فيها حال نجاحها ، مؤكدا بانه مثل هذة الافكار ستدعم خطط التنمية بالمحافظة بالتخلص من المخلفات العضوية في الاكتفاء الذاتي من الغاز وكذلك انتاج السماد العضوي واستغلالة في مجال الزراعة التي يتم التوسع فيها حاليا بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية.

وعلي جانب اخر استجاب المحافظ لمطلب ادارة المدينة الجامعية للطالبات بتوفيرعمال خدمات معاونه، حيث وجة رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بندب عاملات من الوحدة المحلية لسد العجز الموجود.