فتح طريق مصر - إسكندرية الزراعى بعد رفع كوبرى المشاة المنهار بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

انتهت الجهات المشاركة في إصلاح كوبري كفر الجمال على الطريق الزراعي بالقليوبية، برفع كوبرى المشاة الذي سقط مساء أمس السبت، تمهيدا لإعادة تهيئته وتركيبه من جديد، بواسطة 3 أوناش عملاقة، وتم فتح الحركة المرورية في الطريق الزراعي بالاتجاهين .

وكان الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق العجيزي مساعد مدير الأمن، وعدد من قيادات المحافظة ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ، تفقدوا موقع انهيار كوبري مشاة كفر الجمال بمدينة طوخ، بالكيلو 32 بطريق مصر إسكندرية الزراعي، بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عال به، الأمر دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى، الدفع بعدد من المعدات والأوناش وعدد من المهندسين والفنيين لمتابعة إصلاح الكوبرى المنهار نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بمعدة ذات أطوال فوق المسموح بها، ما أدى إلى اصطدامها بالكوبرى وانهياره.