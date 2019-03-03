غرفة المنشآت الفندقية: 60 فندقا يشارك فى بورصة برلين والسوق الألمانى أولوية

كتبت ــ آمال رسلان

أكد هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق على أهمية بورصة برلين السياحية itb التى ستنطلق أعمالها فى ألمانيا فى الفترة من 7 إلى 11 مارس، مشيرا إلى أن الغرفة مشاركة فى البورصة بكثافة حيث مخصص لها جزء كبير داخل الجناح المصرى، وسيغادر المشاركون غدا الاثنين للوقوف على الاستعدادات الأخيرة.

وقال الشاعر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك ما يقرب من 60 فندقا ومنتجعا مشاركا فى جناح الغرفة من كافة المدن السياحية فى البحر الأحمر وشرم الشيخ والقاهرة والأقصر وأسوان، فى حين هناك حوالى 10 فنادق مشاركة من خلال أجنحة خاصة بها، موضحا أن هذا الإقبال والتنوع يٌثرى الجناح المصرى.

وأكد الشاعر على أهمية بورصة برلين التى تأتى فى وقت تشهد فيه الحركة السياحية تعافيا، موضحا أهمية السوق الألمانى بالنسبة للسياحة المصرية وأوروبا بالكامل، منوها إلى أن الإقبال على الجناح المصرى سيوضح خريطة الحركة السياحية خلال الموسم الشتوى المقبل.

وتوقع أن يكون الجناح المصرى فى برلين امتداد للنجاح الذى شهدته بورصة لندن، حيث كان الجناح المصرى له شكل مميز، ومختلف تماما فى العرض والتجهيزات عن الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه كان هناك شاشات عرض كبيرة متواجدة فى كل جانب من جوانب المعرض، ويتم من خلال تلك الشاشات عرض أفلام جيدة عن المقاصد السياحية المصرية.

ولفت الشاعر، إلى الأفلام التى تم عرضها عن مصر وثقافتها ومزاراتها تمثل عامل جذب جيد للزوار، ما يؤكد أن هناك استخدام جيد للتكنولوجيا، ونظارات الواقع الافتراضى التى يتم يستخدامها الزائرين، ليقوموا برحلة افتراضية إلى المقاصد السياحية فى البحر الأحمر وداخل المعابد الفرعونية وغيرها.