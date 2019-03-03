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غدا.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالحوامدية لمدة 24 ساعة

الأحد، 03 مارس 2019 01:00 ص
غدا.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالحوامدية لمدة 24 ساعة إنقاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تشهد عدة مناطق بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، إنقطاع فى مياه الشرب، غدا الإثنين لمدة 24 ساعة وذلك بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ أعمال ربط خط الطرد الرئيسى لمحطة مياه ( الحوامدية المرشحة الجديدة ) على الخط القائم المغذى لمناطق "غرب السكة الحديد بالحوامدية" وذلك ضمن استعدادات الشركة تمهيداً لبدء العمل بالمحطة.

ويبدأ الإنقطاع من الساعة 9 صباح غدا الاثنين حتى الساعة 9 صباح بعد غد الثلاثاء، والمناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( عرب الساحة – الجمهورية – سعد زغلول – سمير صادق – طريق 11 – جسر المنوات – منى الأمير ) ومتفرعاتهم .

وتقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه نقية صالحة الشرب للمناطق المتأثرة من خلال الإتصال برقم طوارئ ( 125 ).

 


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