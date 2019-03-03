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غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأحد، 03 مارس 2019 11:32 ص
غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة أمطار - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة ، والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 19 والصغرى 9 درجات ، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات ، وسوهاج العظمى 22 درجة  والصغرى 07  درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى  24 درجة والصغرى 10 درجات ، وسانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى درجتين.
 
 
 

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