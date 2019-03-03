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عويضة من الأمية للثانوية.. قصة سجين المؤبد فى ساعة شيطان

الأحد، 03 مارس 2019 06:56 م
عويضة من الأمية للثانوية.. قصة سجين المؤبد فى ساعة شيطان ساعة شيطان
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"ساعة شيطان" برنامج أسبوعى جديد يقدمه "دوت مصر" لقرائه، يلقى الضوء على اللحظة التى يفقد فيها الإنسان اتزانه ويسلم نفسه إلى شيطانه ليرتكب حماقة يدفع ثمنها الكثير، وذلك من خلال تحليل دورى لأحد القضايا المتداولة فى المحاكم من جميع الزوايا.
 
فى حلقة اليوم، يتناول برنامج "ساعة شيطان"، قصة عويضة الذى تعاون مع شقيقه للتجارة فى المخدرات بحثا عن الثراء السريع، إلا أنه تم القبض عليه، ويقضى الآن عقوبة السجن المؤبد، ولجأ لفصول محو الأمية داخل السجن، حتى حصل على الثانوية العامة، ويخطط للحصول على الدكتوراة.
 

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ساعة شيطان

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