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عاملان بمصنع ملابس يقتلان زميلهما الأصم فى الإسماعيلية

الأحد، 03 مارس 2019 12:12 ص
عاملان بمصنع ملابس يقتلان زميلهما الأصم فى الإسماعيلية جثة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من كشف غموض العثور على جثة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة مقتولا بدائرة مركز القنطرة.

 تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب يفيد العثور على جثمان أحمد محمد صاوى ٢٠ عاما عامل بمصنع ملابس جاهزة ومن ضمن أهالى سيناء الوافدين للإسماعيلية ومن ذوى الاحتياجات الخاصة وبه عدة إصابات فى الرقبة والرأس أدت لوفاته وتم التحفظ على الجثة بمستشفى القنطرة غرب المركزى.

على الفور تم تشكيل فريق بإشراف اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية ضم العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ضم الرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه وأوكل لفريق البحث سرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة.

 

وأسفرت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة زميلان له فى المصنع من "الصم والبكم".

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين "محمد.ف.أ "٢٧ عام مقيم حى العبور دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"محمد.ع.م" ٢٢ عام مقيم شارع الدقهلية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

واعترف المتهمين أمام النيابة العامة عقب الاستعانة بمترجم اشارات للصم والبكم أنهما اصطحبا المجنى عليه على دراجة نارية بغرض الذهاب لفرح بمدينة فايد وتوجها به ناحية منطقة البلاح بكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب واعتدى أحدهما عليه بآلة حادة "مقص" فى رقبته، بينما ضربه الآخر بحجر طوب على رأسه مما أدى إلى وفاته، وقاما بسرقة مبلغ مالى "٣٠٠٠ جنيه" وهاتفه المحمول وفروا هاربين. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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