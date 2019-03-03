طب الزقازيق تحتفل بتخريج دفعة 2018 من طلاب البرنامج الماليزى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

احتفلت كلية الطب بجامعة الزقازيق اليوم الأحد، بتخريج دفعة 2018، الدفعة السادسة من طلاب البرنامج الماليزى.

وجاء الاحتفال بحضور الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد المنعم أبو شرخ عميد الكلية والدكتورة غادة المسلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والسفير الماليزى بالقاهرة محمد حنيف عبد الرحمن، والملحق التعليمى أزال بن أنوال، وأحمد بحيرى بن ناواوى، وعدد كبير من القيادات الجامعية.

حيث تقدم رئيس الجامعة للخريجين بأجمل الأمنيات والتهانى وقدم الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس بالكلية والقائمين على البرنامج الذين أخذوا على عاتقهم مسئولية إعداد طبيب على مستوى عالى من المهارة العلمية والعملية، وجميع من ساهم بجهدٍ فى تفعيل وإنجاح هذا البرنامج الذى يجسد جهود الجامعة فى دعم أواصر العلاقات مع الدول الصديقة، وفتح مسارات جديدة للتعاون الدولى بما يؤكد رسالتها لنشر العلم.

تضمن برنامج الاحتفال حلف قسم الطبيب وتكريم الطلاب الأوائل وتوزيع الدروع والشهادات على الطلاب الخريجين وعرض فيلم تسجيلى عن محافظة الشرقية وفيلم تسجيلى عن أنشطة الطلاب العلمية والثقافية بالكلية واختتم الاحتفال بالتقاط بعض الصور التذكارية.

وصرح الدكتور مجدى جاويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه بعد انتهاء الاحتفال سوف نصطحب المسئولين الماليزيين والطلاب وأسرهم فى جولة للأماكن الأثرية داخل محافظة الشرقية.