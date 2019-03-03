ضبط 6 قضايا استيلاء على أموال المواطنين المتعاملين مع هيئة البريد

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت إدارة شرطة البريد بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من موظفى البريد، لاستيلائهم على أموال المواطنين والإضرار بالمال العام.

ونجحت شرطة البريد في ضبط "س.ف" معاون مكتب بريد الملك الصالح، لاستيلائه على مائة وخمسون ألف جنيهاً، من الحساب الخاص بأحد العملاء عن طريق تزوير توقيع صاحب الحساب على إيصالات السحب، دون علمه والإستيلاء على المبلغ لنفسه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتمكنت شرطة البريد من ضبط "ع.أ" وكيل أحد مكاتب البريد بالشرقية لتسهيل الإستيلاء على 4354 جنيه من حساب المعاشات بالمكتب محل عمله، وذلك عن طريق الاستمرار فى صرف معاش متوفاة لنجلها بدون وجه حق.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتمكنت مباحث إدارة شرطة البريد من ضبط 3 مواطنات لصرفهن مبالغ مالية من ضمن معاش "تكافل وكرامة" بدون وجه حق، وبمواجهتهن إعترفن بارتكاب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار مواجهة الفساد الوظيفى، والاستيلاء على أموال المواطنين والإضرار بالمال العام، وفى إطار الجهود لحماية أموال المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد.